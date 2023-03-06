Шестеро водителей в Петрозаводске после празднования 8 Марта превратились в пешеходов

Автоинспекторы в праздничный день отстранили от управления нескольких пьяных водителей в столице Карелии.

Как сообщили в ГИБДД Петрозаводска, 8 марта автоинспекторы отстранили от управления шесть водителей — мужчин с признаками опьянения. В их отношении были составлены административные материалы.

Нарушителей ждет лишение прав до 2 лет и штраф — 30 тысяч рулей, а те, кто попался не в первый раз, могут на 2 года лишиться свободы.

В Госавтоинспекции в очередной раз призвали горожан сообщать о пьяных водителях по телефонам дежурной группы: 715-900, 78-44-44.