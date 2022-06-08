Шестеро водителей в Петрозаводске выпили и потеряли права

В Петрозаводске инспекторы отстранили от управления автомобилем шестерых водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

В столице Карелии в минувшую среду, 15 июня, сотрудники ГИБДД остановили шестерых водителей в состоянии алкогольного опьянения. За управление автомобилем в нетрезвом виде водителей ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

«Алкоголь в разы увеличивает вероятность ДТП и делает его последствия более тяжелыми», — предупредили в ГИБДД Петрозаводска».