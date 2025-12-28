Шестеро жителей Карелии попались на рубке новогодних елей в лесу

Рейды по лесам Карелии для пресечения незаконной заготовки новогодних елей начались 12 декабря.

Число незаконных рубок в Карелии перед Новым годом сократилось на 33%, сообщает РБК со ссылкой на Минприроды Карелии. В декабре 2025 года специалисты зафиксировали шесть случаев незаконной рубки лесных насаждений. Это меньше, чем в прошлом году, когда было срублено 9 деревьев.

— Штраф для физическх лиц за незаконную рубку — от 3 до 4 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрен штраф в размере от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей. «Статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено привлечение нарушителя к уголовной ответственности, если вред, причиненный лесному фонду незаконной рубкой новогодних елей, превышает 5 тысяч рублей, — напомнили в Минприроды Карелии.

