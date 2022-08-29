Шестилетний ребенок получил травмы в ДТП на трассе в Карелии

В Прионежском районе в аварии пострадала маленькая пассажирка.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 29 августа, в 11.30 на 5 км автодороги «ст. Ладва-Ветка - Таржеполь» столкнулись два легковых автомобиля.

В результате происшествия травмы получила 6-летняя пассажирка.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, в Карелии маленькая девочка получила травмы в ДТП из-за пьяной женщины за рулем.