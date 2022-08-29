Шестилетний ребенок получил травмы в ДТП на трассе в Карелии

В Прионежском районе в аварии пострадала маленькая пассажирка.
По сообщению Госавтоинспекции Карелии, в минувший понедельник, 29 августа, в 11.30 на 5 км автодороги «ст. Ладва-Ветка - Таржеполь» столкнулись два легковых автомобиля.
В результате происшествия травмы получила 6-летняя пассажирка.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, в Карелии маленькая девочка получила травмы в ДТП из-за пьяной женщины за рулем.
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