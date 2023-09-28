Шестилетний ребенок в Петрозаводске попал под колеса кроссовера

Ребенок ехал на самокате по нерегулируемому пешеходному переходу.

О дорожной аварии с участием ребенка рассказали в Госавтоинспекции карельской столицы.

ДТП произошло в пятницу, 29 сентября, в 20.09, в районе дома № 9 по Скандинавскому проезду в Петрозаводске. Там 69-летний водитель автомобиля Lifan на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу ребенку. Автомобиль пенсионера наехал на шестилетнего пешехода, который проезжал по переходу на самокате.

В результате дорожной аварии ребенок получил травмы, ему назначили лечение.