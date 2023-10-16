Шестилетняя девочка пострадала в ДТП на окраине Петрозаводска

Утром 16 числа на Ключевой столкнулись две иномарки, пострадали два человека.

В понедельник, 16 октября, в 08.34 на перекрестке улиц Антонова и Корабелов 26-летний водитель Hyundai Solaris не пропустил Hyundai Sonata, который ехал по главной дороге.



В результате дорожной аварии травмы получила 36-летняя пассажирка Hyundai Sonata и шестилетняя девочка - пассажирка Solaris, которая в момент ДТП была в автокресле.



Об этом сообщили в городской ГИБДД.







Напомним, ранее мы сообщали о сегодняшнем жестком ДТП на Ключевой с участием двух легковушек.