Шестилетняя девочка пострадала в ДТП на окраине Петрозаводска

Утром 16 числа на Ключевой столкнулись две иномарки, пострадали два человека.
В понедельник, 16 октября, в 08.34 на перекрестке улиц Антонова и Корабелов 26-летний водитель Hyundai Solaris не пропустил Hyundai Sonata, который ехал по главной дороге.
В результате дорожной аварии травмы получила 36-летняя пассажирка Hyundai Sonata и шестилетняя девочка - пассажирка Solaris, которая в момент ДТП была в автокресле.
Об этом сообщили в городской ГИБДД.
Напомним, ранее мы сообщали о сегодняшнем жестком ДТП на Ключевой с участием двух легковушек.
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