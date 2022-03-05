Шестилетняя девочка пострадала в ДТП на трассе в Карелии

В Питкярантском районе столкнулись две иномарки, пострадали три человека, включая ребенка.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 7 марта в 12:50 на 141 км автодороги Олонец — Ляппясилта. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Kia Ceed допустил занос машины и выехал на полосу встречного движения. На «встречке» он столкнулся с другим автомобилем Kia Ceed.

В ДТП пострадал водитель первого Kia и его пассажиры — 33-летняя женщина и 6-летняя девочка.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, в районе Костомукши пьяный водитель ВАЗа протаранил иномарку, в аварии пострадали его пассажиры.