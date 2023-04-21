Шестилетняя девочка выпала из окна квартиры на третьем этаже в Петрозаводске

Ребенка с травмами доставили в детскую республиканскую больницу, сообщили в Минздраве Карелии.

Как в своем телеграм-канале «Антидот Охлопкова» рассказал министр здравоохранения Карелии, из окна квартиры на третьем этаже в доме на улице Мичуринской в Петрозаводске выпала девочка 2017 года рождения.



Ребенка доставили в ДРБ с кататравмой. Оказывается необходимая помощь.