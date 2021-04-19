Шествие "Бессмертного полка" предложили перенести на июнь

Традиционное шествие "Бессмертного полка" может пройти 24 июня, сообщила сопредседатель Центрального штаба движения Елена Цунаева.

Об этом организатор акции рассказал во время брифинга на площадке МИА "Россия сегодня", пишет РИА Новости.

"Мы очень рассчитываем, что ситуация с пандемией изменится, Роспотребнадзор сможет скорректировать свои требования, и мы как организатор сможем все-таки организовать шествие "Бессмертного полка России" в очном формате", — сказала она.

Цунаева также напомнила, что 9 мая мероприятие пройдет в онлайн-формате.

Общероссийской общественное движение "Бессмертный полк" появилось по инициативе граждан страны. В 2015 году за его создание выступили представители 60 регионов, собравшиеся на съезд в городе воинской славы Вязьме в Смоленской области.

В 2020 году шествие не состоялось из-за пандемии коронавируса — организаторы перевели его в онлайн-формат. Тогда трансляция длилась почти 20 дней, ее посмотрели около 25 миллионов человек во всем мире, подали порядка трех миллионов заявок из разных стран.