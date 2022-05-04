Шествие «Бессмертного полка» в Петрозаводске можно увидеть, не выходя из дома

Участники акции «Бессмертный полк» в Петрозаводске подходят к месту сбора.

Они несут потреты своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Шествие пройдет от площади Ленина к площади Кирова через проспект Карла Маркса. Старт будет дан в 13.30.

Наблюдать за этой акцией можно через камеры видеонаблюдения компании «Сампо. ру» по ссылке: blob:https://moigorod.sampo.ru/3ba23650-1f7b-428b-8955-884283427fd7