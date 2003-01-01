Шествие кабанов на границе Карелии запечатлела фотоловушка

Отряд парнокопытных зафиксировали в Нижне-Свирском заповеднике.
Шествие кабанов запечатлела фотоловушка в Нижне-Свирском государственном заповеднике, расположенном на в Ленинградской области на границе с Карелией. Видео выложили в паблике заповедника.
Шествие кабанов через болото. Видео с фотоловушки Нижне-Свирского заповедника, - написали в паблике.
Стадо парнокопытным из нескольких голов мирно прошло мимо фотоловушки, не задев ее.
Ранее в заповеднике показали грациозную рысь, позировавшую перед ловушкой.