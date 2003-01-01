Шествие первоклассников, мастер-классы и конкурсы: как пройдет 1 сентября в Петрозаводске

Стало известно, какие мероприятия подготовили для горожан ко Дню знаний.
В День знаний петрозаводчан ждет яркая праздничная программа. Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова.
Мероприятия начнутся в 11:00 парадным шествием первоклассников по проспекту Ленина и Онежской набережной до площади Кирова.
С 12:00 до 15:00 на площади Кирова пройдет «Первоклассная академия». Для детей организуют творческие мастер-классы, лабораторию дорожной безопасности от ГИБДД и площадку знакомства с профессиями.
С 15:00 до 21:00 на площади начнется День студенчества с концертом группы «Сова», спортивными челленджами, мастер-классами и зонами отдыха.