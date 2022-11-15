Шетлендскому пони с уникальной внешностью, рожденному в Карелии, всем миром придумали имя

Имя новорождённому жеребёнку в хозяйстве фермера Татьяны Сулим выбирали всем миром, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Новость о том, что на прошлой неделе в Деревянном в фермерском хозяйстве появился на свет жеребёнок, опубликовал на своей странице в соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков. Фермер Татьяна Сулим предложила пользователям выбрать малышу кличку.

«Неожиданно для нас и особенно для малыша-пони он стал известен на всю Карелию! Мы очень благодарны за внимание, участие, добрые пожелания. Много замечательных кличек прозвучало, спасибо! Выбирали имя все вместе, всем миром и сегодня хочется назвать его так: Мирный (Мирушка)», - написала Татьяна Сулим.

Мирный - шетлендский пони с уникальной внешней особенностью - гетерохромией (один глаз голубой, другой коричневый).

Семья Сулим основала свое фермерское хозяйство в Деревянном 5 лет назад. Производят мясо и молоко, держат бычков, коз, лошадей и кур. Летом совокупное поголовье молодых бычков на ферме составляло более 50 голов.