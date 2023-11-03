Шезлонги на набережной Петрозаводска пытались украсть

Опубликовали фото, на которых видны выкрученные саморезы.
В Побережном парке на Варкауса неизвестные попытались унести шезлонги. Об этом сообщили в паблике Карелия Online 4 ноября.
В группе опубликовали фото, на которых видно, что саморезы были выкручены, но что-то пошло не так.
«Пока все шезлонги на месте», — прокомментировали в сообществе.
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