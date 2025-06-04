Схиигумена Валаамского монастыря лишили поста после скандальных высказываний о мусульманах

При этом официально причину отстранения не называют.

Валаамский монастырь отстранил схиигумена Гавриила от должности вскоре после того, как разгорелся скандал вокруг его проповеди.

Схиигумен Гавриил (в миру Ефрем Виноградов-Лакербая) освобожден от должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря. Решение было принято 5 июня 2025 года, о чем сообщили в официальном Telegram-канале обители.

Схиигумен Гавриил (Виноградов) освобожден от должности начальника Сочинского подворья Валаамского монастыря и приписного скита с 5 июня 2025 года, — говорится в сообщении.

Причину отстранения схиигумена в монастыре не назвали.

Напомним, в мае священнослужитель оказался в центре скандала после резких высказываний о мусульманах. В своей воскресной проповеди он назвал веру «цементом, который скрепляет народ» и привел в пример мусульман, которые «сильны», потому что «объединены верой». «Пусть она даже неправильная, но это вера», — сказал схиигумен.

Он упомянул скопление мусульман в Москве в дни исламского праздника Курбан-байрам. Священнослужитель добавил, что это «целая рмия» и предположил, что если «мулла в один прекрасный день прикажет вырезать москвичей, они это быстро сделают, МВД не успеет даже пикнуть».

Эти слова вызвали широкий общественный резонанс. С критикой выступил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны. Алаудинов назвал священника «представителем войск Антихриста» и возмутился, что в отношении него не возбудили уголовное дело.

— У меня встает вопрос: а ты кто такой, чтобы такие вещи говорить? В России проживает коренных 30 млн мусульман. И что, ты нам хочешь рассказать, какая у нас вера — правильная или неправильная? — сказал Алаудинов.

Запись с обращением Алаудинова была опубликована 4 июня — за день до того, как схиигумен Гавриил был освобожден от должности.