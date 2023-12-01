Шиномонтажник обгорел на пожаре на севере Карелии

Инцидент произошел днем 3 декабря в Беломорском районе республики.

Как в соцсети сообщили беломорские огнеборцы, 3 числа, в 12.16, на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании металлического ангара по адресу: Беломорск, улица Порт-шоссе, у дома № 1-Б.



К месту происшествия направили силы и средства пожарной части №61.



Тушение пожара осложнялось наличием в ангаре металлических закрытых бочек из под краски, газовых и кислородных баллонов.



В 13:48 пожар удалось ликвидировать, здание ангара повреждено по всей площади. Пострадал один человек, работник шиномонтажа. Его доставили в Беломорскую ЦРБ.



