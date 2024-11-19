«Шины снова атакуют»: жители Кукковки пожаловались на горы покрышек

Смена сезона дала о себе знать.

Горожане пожаловались на большое количество шин у контейнерных площадок на Кукковке. Информацию об этом сообщил на своей странице депутат Петросовета Андрей Ушаков.

Он отметил, что автомобилисты начали менять летнюю резину на зимнюю и это стало заметно по выросшим горам покрышек.

«Проработал вопрос с городской администрацией и МУП Срецтранс. Попробуем установить для шин большой контейнер, предположительно, в районе ул. Балтийская», — сообщил Андрей Ушаков.





По словам депутата, сотрудники управляющей компании «Мастер-Ремонт» обещали следить за наполнением контейнеров с покрышками и состоянием мусорных площадок.

Ранее мы писали о том, что Карельский оператор ответил на возмущение петрозаводчан по поводу покрышек на Хейкконена.





