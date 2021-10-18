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Ширшина: Угроза сокращения работников Олонецкого молочного комбината сохраняется

Новости. Общество
14:18, 18 Октября 2021
фото: gubdaily.ru

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Руководитель «Олонецкого молочного комбината» Галина Ширшина заявила, что на предприятии сохраняется угроза сокращения персонала из-за снижения поставок молока.

Об этом она сообщила на брифинге по итогам переговоров с совхозами «Ильинский» и «Мегрега». На совещании обсуждались вопросы, связанные с сокращением поставок сырого молока на молокозаводы в Карелии.

«Мы уведомили сотрудников о сокращении. В случае, если мы не восполним объемы сырья, конечно, она (угроза — прим. ред.) сохраняется… Мы не можем позволить себе довести предприятие до банкротства. Если у нас сокращаются затраты на переработку (а они сокращаются в связи со снижением объема перерабатываемой продукции), то мы должны сокращать и все свои платежи. Поэтому 70 человек. Это было высчитано исходя из объемов которые сложились», — сказала Ширшина.

О результатах переговоров читайте в статье «Это вопрос выживания».

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Комментарии

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Бабенка
2021-10-18 14:56:40
Могут ли трудящиеся верит гале и эмме ?
Эксперд
2021-10-18 14:43:08
Карелия устала от ширшиной
zanoza
2021-10-18 14:56:14
Эксперд, не от Ширшиной Карелия устала, а от неразумной политики региональной власти. Сколько уже успели наворотить, уму не постижимо!
Вася
2021-10-18 14:35:31
В августе этого года договор о ежемесячной безвозмездной благотворительной помощи в размере 50 тысяч рублей был подписан Галиной Ширшиной и руководителем Первого петрозаводского общественного приюта Владимиром Рыбалко. А месяц спустя «Олония» взяла под опеку еще одну организацию, курирующую бездомных животных.

24 сентября председателем совета директоров «Олонии» Галиной Ширшиой и президентом благотворительного фонда «Рекс» Александрой Суховой был подписан договор об оказании безвозмездной благотворительной помощи в размере 10 тысяч рублей ежемесячно.
Сеня
2021-10-18 14:28:46
Плохо , что постоянно прикрывается работягами . хм.


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