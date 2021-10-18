Ширшина: Угроза сокращения работников Олонецкого молочного комбината сохраняется

Руководитель «Олонецкого молочного комбината» Галина Ширшина заявила, что на предприятии сохраняется угроза сокращения персонала из-за снижения поставок молока.

Об этом она сообщила на брифинге по итогам переговоров с совхозами «Ильинский» и «Мегрега». На совещании обсуждались вопросы, связанные с сокращением поставок сырого молока на молокозаводы в Карелии.

«Мы уведомили сотрудников о сокращении. В случае, если мы не восполним объемы сырья, конечно, она (угроза — прим. ред.) сохраняется… Мы не можем позволить себе довести предприятие до банкротства. Если у нас сокращаются затраты на переработку (а они сокращаются в связи со снижением объема перерабатываемой продукции), то мы должны сокращать и все свои платежи. Поэтому 70 человек. Это было высчитано исходя из объемов которые сложились», — сказала Ширшина.

О результатах переговоров читайте в статье «Это вопрос выживания».