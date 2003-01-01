Шишки сосны и ели примут у жителей Карелии за деньги

«Кареллесхоз» сообщил о начале приеме шишек хвойных пород.
В Карелии начался прием шишек. Основные пункты приема размещены в ТК «Вилга», Олонецком, Суоярвском, Приладожском.
Закупочная цена на шишки сосны составит 60 рублей и ели обыкновенной 80 рублей за 1 кг с доставкой на сборочные пункты учреждения, рассказали в Кареллесхозе.
— Собираются только растущие на дереве шишки. Они должны быть плотные, темные, нераскрывшиеся, не поврежденные вредителями. Толщина в основании — не менее полутора сантиматров, — говорят эксперты.
Извлеченные из шишек сосны и ели семена будут использовать для посева на наших тепличных комплексах. Выращенный посадочный материал пойдет, в том числе, на лесовосстановление.
Для получения информации о приемке шишек можно звонить по телефону (8142) 57-42-95.