Шишки сосны и ели примут у жителей Карелии за деньги

«Кареллесхоз» сообщил о начале приеме шишек хвойных пород.

В Карелии начался прием шишек. Основные пункты приема размещены в ТК «Вилга», Олонецком, Суоярвском, Приладожском.

Закупочная цена на шишки сосны составит 60 рублей и ели обыкновенной 80 рублей за 1 кг с доставкой на сборочные пункты учреждения, рассказали в Кареллесхозе.

— Собираются только растущие на дереве шишки. Они должны быть плотные, темные, нераскрывшиеся, не поврежденные вредителями. Толщина в основании — не менее полутора сантиматров, — говорят эксперты.

Извлеченные из шишек сосны и ели семена будут использовать для посева на наших тепличных комплексах. Выращенный посадочный материал пойдет, в том числе, на лесовосстановление.

Для получения информации о приемке шишек можно звонить по телефону (8142) 57-42-95.