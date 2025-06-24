Школа №39 в Петрозаводске откроется после ремонта уже через полгода

Ход строительных работ проверили мэр города Инна Колыхматова, председатель комитета соцразвития Екатерина Реутова и депутат Петросовета Александр Ханцевич.

Капитальный ремонт в 39-й школе в Петрозаводске планируют завершить к концу 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Как уточнили в ведомстве, сейчас на объекте меняют все инженерные сети – отопления, канализации, водо- и электроснабжения.

По словам Инны Колыхматовой, учащиеся могут продолжить обучение в обновленной школе уже в январе следующего года.

Всего в этом году в Петрозаводске капитально отремонтируют семь школ и один детский сад.