Артур Парфенчиков проверил выполнение работ по капремонту в школе № 39 Петрозаводска

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, какие работы были выполнены.

Сегодня, 12 января, петрозаводская школа № 39 открыла свои двери для учащихся после завершения первой стадии капитального ремонта, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице ВКонтакте.

— В мае подрядчик «РК Основа» начал приводить здание в порядок и на сегодняшний день выполнил самый важный фронт работ. За счёт федеральных средств в здании заменили всю инженерную инфраструктуру: системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации. Полностью обновили столовую, а в спортзале пол, — рассказал он.

Дальнейшее обновление учебного заведения будет проводиться за счёт средств регионального бюджета. Власти планируют восстановить фасад здания и выполнить косметический ремонт кабинетов.

— В планах на 2026 год — завершение ремонта в петрозаводских школах № 12, 29, 35 и 43, в школе № 3 Беломорска и в школе посёлка Кубово. А всего по президентской программе капремонта [«Молодёжь и дети»] мы обновили в республике 48 школьных зданий. В этом году приступим к ремонту ещё восьми школ, — отметил губернатор.

Ранее стало известно, что ремонт в школе № 43 в столице Карелии завершится только к концу 2025-2026 учебного года. Изначально в учреждении обещали, что дети смогут вернуться в родную школу уже к началу четвёртой четверти, оденако сейчас таких обещаний уже никто не даёт. Чтобы продолжить работы, власти города ждут финансирования. На выполнение третьего этапа работ ищут подрядчика.