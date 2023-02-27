Школа, бомбоубежище и памятники: подготовлен новый план продажи госимущества Карелии

В план приватизации госимущества Карелии на 2023 -2025 годы предлагается дополнительно включить 10 объектов недвижимости.

Это следует из проекта закона о приватизации, который правительство направило в парламент республики.

Согласно документу, власти намерены продать одно нежилое здание и три помещения в Петрозаводске. Как сообщалось ранее, в числе этих объектов — памятники архитектуры, расположенные на проспекте Ленина.

Кроме того, в план приватизации включены бывшее здание школы, котельных, мастерских и склада в поселке Чална, бывшее бомбоубежище санатория «Кивач» и здание магазина в Беломорске, а также вертолет МИ-8.

Планируется продажа акционерного общества «Карелагро» и ООО «Торговый дом «Карельский гранит», которые находятся в государственной собственности.

Прогнозируемые поступления в бюджет республики от реализации госимущества на 2023 год составляют 47,7 млн, на 2024 год — 37,2 млн, на 2025 год — 22,9 млн рублей.