15:07, 01 Августа 2018
"Школа, готовься!" Товары к учебному году уже в новом каталоге ТРК "ЛОТОС PLAZA"
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Модные школьные тенденции, актуальные предложения, скидки и акции уже собраны в новом каталоге ТРК "ЛОТОС PLAZA".
Учебный год близко, и ваш ребенок точно будет во всеоружии: в крутой школьной форме и с полным рюкзаком модной канцелярии. В электронном каталоге собраны только актуальные акции и последние тенденции школьной моды от магазинов ТРК "ЛОТОС PLAZA". С новым каталогом вы легко и быстро справитесь со всем списком школьных покупок.
Заглянуть в школьный каталог можно уже сейчас.
Добро пожаловать в ТРК "ЛОТОС PLAZA" на Лесной проспект, 47-а.
Группа "ВКонтакте" с полезной информацией и новостями.
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