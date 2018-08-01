"Школа, готовься!" Товары к учебному году уже в новом каталоге ТРК "ЛОТОС PLAZA"

Модные школьные тенденции, актуальные предложения, скидки и акции уже собраны в новом каталоге ТРК "ЛОТОС PLAZA".

Учебный год близко, и ваш ребенок точно будет во всеоружии: в крутой школьной форме и с полным рюкзаком модной канцелярии. В электронном каталоге собраны только актуальные акции и последние тенденции школьной моды от магазинов ТРК "ЛОТОС PLAZA". С новым каталогом вы легко и быстро справитесь со всем списком школьных покупок.

Заглянуть в школьный каталог можно уже сейчас.

Добро пожаловать в ТРК "ЛОТОС PLAZA" на Лесной проспект, 47-а.

Группа "ВКонтакте" с полезной информацией и новостями.

На правах рекламы