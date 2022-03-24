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Школа и несколько домов на Ключевой в Петрозаводске останутся в пятницу без воды

Новости. Общество
21:03, 24 Марта 2022
фото: © alt.kp.ru / Олег УКЛАДОВ

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ЕДДС просит запастись водой жителей домов по улицам Репникова и Антонова.

По сообщению ЕДДС Петрозаводска, в пятницу, 25 марта, с 09:00 в связи с проведением работ по замене водомерного узла АО «ПКС- Водоканал» планирует отключение холодного водоснабжения на Ключевой. Воды не будет на ул. Репникова, д.9, 9А, 13, ул. Антонова, д.14, 12А, 10А («Средняя школа № 3»). Работы планируют закончить к 17:00.

«Наберите воду», - предупреждают горожан в ЕДДС.

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