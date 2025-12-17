Школа и садик на Древлянке в Петрозаводске остались без тепла и горячей воды.
Из-за коммунальной аварии на Древлянке в образовательных учреждениях и ряде домов отключили отопление и горячую воду.
Как рассказали в ЕДДС, без тепла и горячей воды остались средняя школа № 46 на бульваре Интернационалистов, детский сад № 121 на улице Хейкконена, а также несколько ближайших жилых домов.
В школе № 46 из-за аварии занятия перевели на дистанционный формат. Учеников младших классов попросили забрать домой.