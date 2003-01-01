Школа ледовых скульпторов объявила набор участников

Школа ледовых скульпторов вновь пройдет в рамках Международного зимнего фестиваля «Гиперборея».
Школа скульпторов будет проходить в Петрозаводске с 29 января по 3 февраля. Об этом сообщили в паблике «Гиперборея 2026» в ВК. Темой проекта, как и основного конкурса, станет «Российский спорт, его главные достижения, именитые спортсмены, значимые спортивные события в истории нашей страны».
— Наставниками станут пять известных и опытных скульпторов, постоянных участников Конкурса снежных и ледовых скульптур. Традиционно у проекта есть возрастные рамки: мы набираем в Школу представителей молодежи от 14 до 35 лет, — уточнили организаторы.
Максимальное количество участников — 50 человек. Для участия в отборочном этапе необходимо заполнить небольшую форму заявки по ссылке. Отбором участников и анализом анкет займутся профессиональные скульпторы-наставники, которые будут обучать ледовому мастерству участников Школы.
Напомним, «Гиперборея-2026» пройдет с 3 по 7 февраля. Центральным событием станет конкурс ледовых и снежных фигур, который пройдет в юбилейный 25-й раз. Прием заявок уже начался.