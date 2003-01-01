Школа ледовых скульпторов открылась в Петрозаводске

РЕКЛАМА
Открытие поликлиники на Кукковке, ремонт набережной и создание новых автобусных маршрутов: эти и другие вопросы глава Карелии обсудил с общественниками Петрозаводска
28 января, 11:30 Статьи
В Карелии могут разрешить менять границы заповедников
27 января, 15:10 Статьи
От магазинов к заводам: в Петрозаводске подвели итоги и поставили задачи на 2026 год
26 января, 10:15 Статьи
В Петрозаводске состоялась Спартакиада трудовых коллективов Карелии

13:37

Сегодня жители одного карельского города остались без автобусного сообщения

12:42

Карельские Челмужи прощаются с погибшим на СВО: «Пока живы — будем помнить!»

12:10

Похитителя электрического чайника поймали в Костомукше

10:35

На трассе «Фонтаны» отменили фестивальный день из-за низкой температуры

10:24

Проиндексированные на 5,6%, соцвыплаты начнут поступать гражданам по обычному графику

10:02

С 27 февраля в России заработает «цифровой паспорт»

09:44

С сегодняшнего дня изменились правила семейной ипотеки

09:22

Сотрудники полиции обеспечили безопасность на ралли «Лахденпохья 2026»

09:01

В феврале россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

08:31

Жители Петрозаводска могут предложить общественные территории для благоустройства

08:01

Схема движения транспорта изменилась около Пряжи

00:11

Два человека пострадали в ДТП в Муезерском округе

23:31

Спортсмен из Карелии взял золото на Первенстве России по лыжному двоеборью

22:36

Россиян начнут бесплатно обследовать для выявления рисков раннего старения

21:01

Стали известны победители соревнований по зимнему рыбатлону в Шуезере

19:51

В Петрозаводске автоинспекторы помогли водителю в морозную погоду

19:01

Карельскому научному центру РАН исполнилось 80 лет

18:01

Пять многодетных семей из Карелии побывали в Национальном центре «Россия» по приглашению Главы республики

17:11

В Минздраве Карелии прокомментировали информацию об отсутствии вакцины от клещевого энцефалита

16:31

Прокуратура проводит горячую линию для работников Олонецкого молочного комбината

15:41

Аферисты похитили деньги петрозаводчанки на сайте по поиску попутчиков

15:01

Автомобиль полностью сгорел на дороге в Карелии

14:21

Глава Минздрава Карелии рассказал о состоянии мальчика, пострадавшего в страшном ДТП на трассе «Кола»

13:41

Соревнования по зимнему рыбатлону стартовали в Беломорском округе

13:11

Мурманск и Североморск вновь частично остались без света из-за аварии на ЛЭП

12:51

Водителей Петрозаводска призывают быть внимательнее в морозную солнечную погоду

12:11

Два человека госпитализированы после ДТП в Медвежьегорске

11:41

Кипяток залил столярную мастерскую в Петрозаводске

11:21

Победителей конкурса городской иллюминации выбрали в Петрозаводске

10:51

Массовые проверки правил перевозки детей пройдут в Петрозаводске

10:11

Три человека пострадали в ДТП на трассе «Кола» в Карелии

09:31

Умерла звезда «Один дома» и «Шиттс Крик» Кэтрин О’Хара

09:00

Карелия заняла четвёртое место на Всероссийских соревнованиях по горнолыжному спорту

08:30

Пожарные спасли жилой дом от огня в Карелии

08:00

С 1 февраля ужесточаются правила получения «Семейной ипотеки» в России

00:10
Школа ледовых скульпторов открылась в Петрозаводске
30 января, 13:24 Общество
В Петрозаводске приступила к работе «Школа скульпторов – 2026». Торжественное открытие состоялось 29 января.

фото: © администрация Петрозаводска

Как рассказали в городской администрации, в школу зачислены 50 человек, которые прошли конкурсный отбор. Их обучением займутся пять профессиональных скульпторов, известных по участию в фестивале ледовых скульптур «Гиперборея».

Все они будут учиться «оживлять» лед под чутким руководством пяти профессионалов! Их имена знакомы всем, кто пристально следит за «Гипербореей», – написала на своей странице в соцсети глава карельской столицы Инна Колыхматова.

В состав команды кураторов вошли художник и преподаватель ПетрГУ Елена Тимофеева, скульптор-путешественник Иван Локтюхин, многократный призе р «Гипербореи» Сергей Соловов, а также участники фестивалей в Норвегии и России Вероника Вологжанникова и Дмитрий Новицкий. Все они являются членами Союза художников России.

Каждый мастер будет курировать группу из десяти учеников. Распределение по наставникам прошло с помощью жеребьевки.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова поздравила участников на своей странице в социальной сети и пожелала всем бесценного опыта и хорошей погоды.


Напомним, «Гиперборея-2026» пройдет с 3 по 7 февраля. Центральным событием станет конкурс ледовых и снежных фигур, который пройдет в юбилейный 25-й раз. 

Геннадий Сараев
уполномоченный по правам ребенка в Карелии
Высокий уровень тревожности и низкая адаптивная способность
О поколении Альфа и его болевых точках

подробнее

