Школа ледовых скульпторов открылась в Петрозаводске

В Петрозаводске приступила к работе «Школа скульпторов – 2026». Торжественное открытие состоялось 29 января.

Как рассказали в городской администрации, в школу зачислены 50 человек, которые прошли конкурсный отбор. Их обучением займутся пять профессиональных скульпторов, известных по участию в фестивале ледовых скульптур «Гиперборея».

Все они будут учиться «оживлять» лед под чутким руководством пяти профессионалов! Их имена знакомы всем, кто пристально следит за «Гипербореей», – написала на своей странице в соцсети глава карельской столицы Инна Колыхматова.

В состав команды кураторов вошли художник и преподаватель ПетрГУ Елена Тимофеева, скульптор-путешественник Иван Локтюхин, многократный призе р «Гипербореи» Сергей Соловов, а также участники фестивалей в Норвегии и России Вероника Вологжанникова и Дмитрий Новицкий. Все они являются членами Союза художников России.

Каждый мастер будет курировать группу из десяти учеников. Распределение по наставникам прошло с помощью жеребьевки.

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова поздравила участников на своей странице в социальной сети и пожелала всем бесценного опыта и хорошей погоды.



Напомним, «Гиперборея-2026» пройдет с 3 по 7 февраля. Центральным событием станет конкурс ледовых и снежных фигур, который пройдет в юбилейный 25-й раз.