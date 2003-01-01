Школа ледовых скульпторов в Петрозаводске принимает заявки на обучение

Создавать ледовые скульптуры научат 50 жителей Карелии.
Прием заявок в «Школу ледовых скульпторов» продлится до 25 января. Проходить она будет в Петрозаводске с 29 января по 3 февраля. Темой школы, как и основного конкурса «Гиперборея 2026», станет российский спорт, его главные достижения, именитые спортсмены, значимые спортивные события в истории нашей страны.
Принять участие могут молодые люди от 14 до 35 лет. Максимальное количество участников — 50 человек. Для участия в отборочном этапе необходимо заполнить небольшую форму заявки по ссылке. Отметим, что обучение будет бесплатным.
Отбором участников и анализом анкет займутся профессиональные скульпторы-наставники, которые будут обучать ледовому мастерству участников школы.
Итоговые списки участников будут опубликованы в группе Фестиваля 26 января.
Напомним, «Гиперборея-2026» пройдет с 3 по 7 февраля. Центральным событием станет конкурс ледовых и снежных фигур, который пройдет в юбилейный 25-й раз.