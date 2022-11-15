Школа на окраине Петрозаводска находится в поиске директора

Объявлен конкурс на замещение должности директора школы №19 Петрозаводска, сообщили в администрации города.

Администрация Петрозаводска объявляет конкурс на замещение должности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского округа «Основная общеобразовательная школа №19», что расположено на ул. Птицефабрика, 4.

Документы на участие в конкурсе принимаются до 30 декабря включительно в рабочие дни, с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00, по адресу: 185910, г. Петрозаводск, проспект Ленина, 2, каб. 426.

Подробную информацию о вакансии, квалификационных требованиях к соискателям и необходимом пакете документов можно найти в разделе управления образования на сайте администрации Петрозаводска.

Телефон для справок – 71-34-31.