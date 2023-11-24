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Школа в Карелии, которая вырастила известную российскую спортсменку, отмечает 70 лет

Новости. Общество
12:55, 26 Ноября 2023
фото: © Татьяна Тишкова / ВК

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Спортивная школа в Карелии выпустила многих титулованных спортсменов.

Суоярвская спортивная школа отмечает 70 лет, сообщила депутат Заксобрания Карелии Татьяна Тишкова.

В субботу, 25 ноября, в культурно-досуговом центре Суоярви собрались спортсмены, тренеры-преподаватели, ветераны спорта, выпускники и все, кто предан спорту.

Деятельность Суоярвской спортивной школы началась 70 лет назад - в 1953 году. Первыми в школе появились отделения легкой атлетики, лыжных гонок и спортивной гимнастики.

Так, одним из первых выпускников стал Макаров Василий Иванович, самой титулованной - легкоатетка Котлярова Надежда, отметила депутат.



Суоярвских спортсменов знают не только в Карелии, но и далеко за её пределами. За годы спортивной деятельности школы звания 7 воспитанников школы были удостоены мастера спорта,  15 человек стали кандидатами в мастера спорта, около 100 воспитанников имеют 1 разряд, более 3 тысяч спортсменов - массовые разряды, рассказала Тишкова.

Депутат вручила благодарственные письма Законодательного Собрания Карелии тренерам-преподавателям по плаванию Волку Василию Анатольевичу и Векиной Александре Викторовне, а также замдиректора школы Пименовой Марине Валентиновне.

Благодарственные письма депутата Заксобрания Карелии получили Кичманюк Олег Николаевич, тренер-преподаватель по футболу, Афонин Александр Сергеевич, тренер-преподаватель по баскетболу, Вахрушева Кристина Валерьевн, педагог-организатор и руководитель центра тестирования ГТО.

Руководителем Суоярвской спортивной школы Дмитрий Германов отметил благодарственными письмами сотрудников  и особо отличившихся воспитанников.

 

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