Школа в Нюхче закрыта не будет, пообещали власти

У правительства Карелии нет и не было планов по закрытию образовательного учреждения в поселке Нюхча, сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

"С учетом удаленности населенного пункта, власти региона не рассматривают вариант закрытия Нюхотской общеобразовательной школы", - говорится в сообщении.

По ее словам, в настоящий момент правительство региона еще не утвердило план проведения оптимизационных мероприятий.

"Решения будут приниматься органами местного самоуправления после проведения консультаций с министерством образования Карелии и с учетом мнения профильных общественных организаций. План будет рассчитан на 5-летний срок и будет учитывать не только демографическую, но социально-экономическую перспективу развития территорий", - отметила Марина Кабатюк.