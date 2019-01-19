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Новости. Общество
09:36, 19 Января 2019
фото: фото со страницы "ВКонтакте" Марины Кабатюк

Школа в Нюхче закрыта не будет, пообещали власти

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У правительства Карелии нет и не было планов по закрытию образовательного учреждения в поселке Нюхча, сообщила пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк.

"С учетом удаленности населенного пункта, власти региона не рассматривают вариант закрытия Нюхотской общеобразовательной школы", - говорится в сообщении.

По ее словам, в настоящий момент правительство региона еще не утвердило план проведения оптимизационных мероприятий.

"Решения будут приниматься органами местного самоуправления после проведения консультаций с министерством образования Карелии и с учетом мнения профильных общественных организаций. План будет рассчитан на 5-летний срок и будет учитывать не только демографическую, но социально-экономическую перспективу развития территорий", - отметила Марина Кабатюк.

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