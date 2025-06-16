Школа в Карелии выплатит семье пострадавшего в драке мальчика 100 тысяч рублей

Одна из карельских школ понесла ответственность за драку несовершеннолетних.

Суоярвский районный суд установил, что школа в Суоярви, в которой произошла драка между двумя мальчиками, должна выплатить компенсацию в пользу отца пострадавшего мальчика. По требованию в иске прокурора сумма за нанесенный моральный вред составила 99,9 тысяч рублей. Решение суда в законную силу не вступило. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

В судебном заседании установили, что одноклассники подрались в ходе ссоры. В результате один из подростков сломал левую ногу. Во время судебного разбирательства перелом оценили как вред здоровью средней тяжести.

Школа несет ответственность за произошедшее. По закону, если ребенок до 14-ти лет натворил что-то в общеобразовательном учреждении, за это отвечает организация, так как не уследила за обеспечением безопасности детей.