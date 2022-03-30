Школам разрешат забирать телефоны учеников перед уроками

Министерство просвещения планирует уже в мае направить во все регионы РФ список рекомендаций, некоторые из них касаются использования мобильных телефонов в школах.

Как сообщает «Российская газета», об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в ходе выступления на форуме «Сила в правде!», который прошел в Музее Победы.

«Мы рекомендуем, чтобы мобильные телефоны не отвлекали школьника на уроке, их сдавать перед входом в школу либо перед входом в класс», — отметил он.

По его словам, использовать сотовые телефоны можно будет в том случае, если учителя попросят об этом в рамках учебного процесса.

С нового учебного года каждая школа сможет самостоятельно принять решение, как использовать данные рекомендации, отметил Кравцов.

По его словам, министерство также намерено дать рекомендации по учебниками, программам обучения, а также информационным ресурсам, организации воспитательной работы и другим аспектам.

Перечень рекомендаций необходим, чтобы систематизировать работу в школах, пояснил министр.