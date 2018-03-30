Школе Беломорска выделили деньги на покупку двух "Юпитеров"

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Беломорская детская школа искусств получит субсидию на приобретение музыкальных инструментов, сообщили в правительстве Карелии.
В Министерстве культуры Республики Карелия 28 марта состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору детских школ искусств по видам искусств для предоставления субсидий из республиканского бюджета на оснащение музыкальными инструментами.
Победителем конкурсного отбора признана Беломорская детская школа искусств имени А.Ю. Бесолова. Сумма субсидии составит 89 042,5 рублей. На эти деньги в беломорской школе приобретут два баяна "Юпитер".
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