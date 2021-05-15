Школьная спортплощадка в Петрозаводске утопает в мусоре (ФОТО)

В столице Карелии горожане жалуются на мусорные завалы поблизости от школьной спортивной площадки.

Читательница паблика «Живой Петрозаводск» сообщила, что территория рядом с школой № 3 в карельской столице превращается в помойку. К посту прикреплены фото, на которых видно, что рядом со школьным забором копится мусор.

«Дорогие петрозаводчане. Посоветуйте, куда обратиться. За спортивной площадкой школы 3 на Ключевой который день творится вот такое безобразие», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что строители, выбросившие мусор в неположенном месте, попались в фотоловушку в Петрозаводске.