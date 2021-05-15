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Школьная спортплощадка в Петрозаводске утопает в мусоре (ФОТО)

Новости. Общество
09:56, 16 Мая 2021
фото: «Живой Петрозаводск» / ВК
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В столице Карелии горожане жалуются на мусорные завалы поблизости от школьной спортивной площадки.

Читательница паблика «Живой Петрозаводск» сообщила, что территория рядом с школой № 3 в карельской столице превращается в помойку. К посту прикреплены фото, на которых видно, что рядом со школьным забором копится мусор.

«Дорогие петрозаводчане. Посоветуйте, куда обратиться. За спортивной площадкой школы 3 на Ключевой который день творится вот такое безобразие», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что строители, выбросившие мусор в неположенном месте, попались в фотоловушку в Петрозаводске.

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Комментарии

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2021-05-16 10:24:07
Там где правят педросы , всегда разруха и горы мусора..
Гость
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