Школьник из Карелии споет в Москве в День народного единства
О предстоящем выступлении нашего земляка в столице России рассказали в официальном паблике Сортавальского района.
Влад Шумеев из Сортавальского района стал единственным участником из Карелии, который прошёл отбор в хор Первых
Всероссийский сводный хор Движения Первых выступит в День народного единства на открытии международной выставки-форума «Россия».
Сейчас Влад вместе с другими участниками проекта со всей страны находится в Москве на форуме.
Власти Сортавальского района напомнили, что в состав хора Первых вошли 1 300 школьников в возрасте от 12 до 17 лет со всей России.
Перед тем, как попасть в сводный хор, участники прошли отборочный тур, в котором их музыкальные номера оценивала специальная экспертная комиссия.
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