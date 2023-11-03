Школьник из Карелии споет в Москве в День народного единства

О предстоящем выступлении нашего земляка в столице России рассказали в официальном паблике Сортавальского района.

Влад Шумеев из Сортавальского района стал единственным участником из Карелии, который прошёл отбор в хор Первых



Всероссийский сводный хор Движения Первых выступит в День народного единства на открытии международной выставки-форума «Россия».

Сейчас Влад вместе с другими участниками проекта со всей страны находится в Москве на форуме.



Власти Сортавальского района напомнили, что в состав хора Первых вошли 1 300 школьников в возрасте от 12 до 17 лет со всей России.

Перед тем, как попасть в сводный хор, участники прошли отборочный тур, в котором их музыкальные номера оценивала специальная экспертная комиссия.