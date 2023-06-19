Школьник из Петрозаводска написал ЕГЭ по физике на сто баллов

Очередным «стобалльником» в Карелии стал выпускник Университетского лицея Степан Клочков.
Карельские школьники проходили испытание по физике и истории 5 июня. Физику в этом году сдавали 285 школьников, историю — 420, уточнили в министерстве образования и спорта РК.
Петрозаводчанин Степан Клочков набрал максимальные баллы на экзамене по физике. По истории ЕГЭ лучше всех написал Сергей Наумов из Петрозаводского президентского кадетского училища, его результат — 97 баллов.
Напомним, ранее стали известны итоги ЕГЭ по географии, литературе, химии и русскому языку. По результатам этих испытаний 100 баллов смогли набрать семеро выпускников Петрозаводска.
Сегодня более 600 карельских школьников сдают ЕГЭ по информатике и ИКТ.
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