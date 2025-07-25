Школьник из Петрозаводска создал прототип сервиса, который сможет адаптировать видеоконтент для слабовидящих

Сервис разрабатывался под руководством экспертов компании VK.

Ученик лицея №1 и «Сампо» Максим Степанов разработал прототип сервиса, нацеленный на автоматизацию работы тифлокомментаторов — это специалисты, которые создают текстовые описания визуальных элементов видео, чтобы слабовидящие люди могли полноценно воспринимать контент. По данным Минобразования и спорта республики, сервис разрабатывался под руководством экспертов компании VK в рамках флагманского проекта «Сириуса» — «Большие вызовы».

— Мы создали прототип, который умеет разбивать видео на кадры, анализировать их и генерировать текстовые описания. Также у нас готова серверная часть и модуль для монтажа видео. Итоговым этапом стала интеграция с клиентской частью и создание удобного интерфейса для пользователей, — поделился Максим Степанов.

Для реализации проекта команда применяла современные инструменты программирования и алгоритмы машинного обучения. В завершение программы школьники представили готовый прототип сервиса на фестивале проектов в «Сириусе».