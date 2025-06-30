Школьник из Петрозаводска сыграет в триллере «Лес»

В Карелии стартовали съемки фильма по мотивам романа «Лес» Светланы Тюльбашевой.

Экранизацией романа «Лес» Светланы Тюльбашевой занимается кинокомпания Nemesis Films.

«Лес» — это дебютная книга автора, выпущенная в 2024 году издательством «Дом историй» (16+). Печатный тираж романа превысил 100 тысяч экземпляров. В электронном и аудиоформате книгу прочитали свыше 500 тысяч человек.

Как пишет издание "Реальное время", режиссер сразу после прочтения книги решил купить права на экранизацию. По его словам, произведение легко адаптируется к визуальному языку.

По сюжету две жительницы Москвы отправляются в путешествие и пропадают без вести. Лес превращается в замкнутое пространство, из которого не выбраться. Девушки теряют силы и постепенно понимают, что лес — это действующее существо с собственными правилами. В фильму будет параллельная история с семьей, которая селится в пустующем доме в этой местности. Местные жители к ним не расположены. Семья скрывает свое прошлое, связанное с этим лесом.

"Интересный факт: действие книги происходит в Карелии, поэтому режиссёр и его команда решили организовать съёмки фильма именно там — и даже построили деревню. Были выбраны дикие, живописные, но труднодоступные места. Съёмочной группе пришлось добираться до точек съёмок и перевозить оборудование через Ладожское озеро на катерах, так как дорогу смыло ливнем", - написали в паблике издательства "Дом историй".

Режиссёром экранизации стал Гамлет Дульян, в главных ролях приняли участие Карина Разумовская («Мажор»), Лянка Грыу («Барвиха»), Никита Кологривый («Слово пацана»). Одну из ролей сыграет ученик петрозаводской школы.

«Ученика 8B класса из Ломоносовской гимназии Владислава Терещенко утвердили на роль в фильме по книге Светланы Тюльбашевой «Лес», — рассказали в паблике гимназии.

По словам участников съемок, проект потребует от актеров физической подготовки. Работа проходит в естественных условиях.

Дата премьеры пока не называется.

Режиссер рассказал, что сразу после прочтения книги решил купить права на экранизацию. По его словам, произведение легко адаптируется к визуальному языку. Дата премьеры пока не называется.