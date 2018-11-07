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Новости. Культура
18:40, 07 Ноября 2018
фото: Управление пресс-службы Главы Карелии

Школьник из Петрозаводска выступил в финале национального конкурса "Во весь голос"

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В финале национального музыкального конкурса "Во весь голос" петрозаводчанин Вадим Якушев исполнил песню Petroskoi, сообщает министерство национальной и региональной политики.

В Москве прошел финал национального музыкального конкурса "Во весь голос". Участники финала – 10 талантливых ребят в возрасте от 13 до 17 лет, получившие уникальную возможность представить музыкальное творчество своего региона.  

Карелию в финале конкурса представил Вадим Якушев. Он подал заявку на конкурс, и сначала был отобран жюри в число 85 полуфиналистов, а затем прошёл в десятку финалистов. Юному исполнителю 15 лет, он учится в средней общеобразовательной финно-угорской школе им. Элиаса Леннрота. В финале конкурса Вадим исполнил песню на карельском языке Petroskoi.

"На конкурсе у меня появилась возможность показать музыкальное творчество моего родного края всей стране, и я просто не мог не исполнить песню на карельском языке", - рассказал Вадим Якушев.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
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2018-11-07 19:26:54
Согласно статистике подобные этот мальчики работать не будут
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