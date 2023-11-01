Школьник из Петрозаводска взял «серебро» и приз «За волю к победе» на престижных всероссийских соревнованиях

В турнире, который прошел на днях в Санкт-Петербурге, приняли участие 43 региона страны и около 1 500 спортсменов.

О том, что школьник из Петрозаводска занял на соревнованиях 2 место, рассказали в Центре спортивной подготовки.

Матвей Вологдин выиграл серебряную медаль на престижных всероссийских соревнованиях «Медный всадник» по киокусинкай.

Юному спортсмену также вручили дополнительный приз турнира — Кубок «За волю к победе».

Матвей Вологдин — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 5 Петрозаводска. Тренируется у Кукшиева Анатолия Викторовича.

В спортивном учреждении отметили, что в турнире, который прошел на днях в Санкт-Петербурге, приняли участие 43 региона страны и около 1 500 спортсменов.

В сети поздравили Матвея с победой и пожелали: «Так держать!»