Школьник, переходивший дорогу не там, где надо, пострадал под колесами иномарки на севере Карелии

Полиция разбирается с дорожной аварией в Сегежском округе, где ребенок попал под колеса автомобиля.

О дорожной аварии, в которой автомобиль сбил ребенка, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.

В поселке Надвоицы в минувшую субботу, 21 декабря, в 14.00 на дороге пострадал школьник.

Так, у дома № 12 на улице Ленина, 48-летний водитель за рулем Renault Duster наехал на 8-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном для перехода месте.

В результате ДТП ребенок получил травму. По данному факту полиция проводит проверку, устанавливая обстоятельства аварии.