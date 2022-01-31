Школьник в Карелии зашел в туалет и стал фигурантом уголовного дела

В Кондопоге школьник прикарманил дорогой гаджет, забытый в туалете другим учеником, по факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района поступила информация о том, что в одной из городских школ совершена кража. Предметом хищения стал мобильный телефон, принадлежащий ученику среднего звена. Причинённый материальный ущерб составил 8,5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался несовершеннолетний кондопожанин, посещающий то же учебное заведение.

Юноша дал признательные показания. Он рассказал, что на перемене зашёл в уборную и обнаружил там чей-то гаджет. Предпринимать попыток отыскать собственника телефона молодой человек не стал. Вместо этого он избавился от сим-карты и начал использовать устройство.

В настоящее время по признакам состава преступления возбуждено уголовное дело. Фигурант добровольно выдал правоохранителям похищенный мобильный телефон. По окончании всех необходимых следственных мероприятий стражи порядка вернут его законному владельцу.