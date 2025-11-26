Школьника сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

Вечером 26 ноября в Петрозаводске на Лесном проспекте у торгового центра «Лотос Плаза» ребенок пострадал в ДТП.
В 17:42 легковой автомобиль сбил школьника на регулируемом пешеходном переходе.
Судя по записи с городской камеры видеонаблюдения, двое детей перебегали проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В это время для водителей уже горел зеленый свет.
Один из мальчиков успел добежать до тротуара, а второго сбила машина, двигавшаяся в крайнем правом ряду. От удара ребенок подлетел в воздух и упал на асфальт.
На месте работали медики и полиция. Детали происшествия уточняются.
