Школьника в районе Карелии поймали при попытке украсть алкоголь

В Олонце школьник пытался вынести из магазина спиртное, сообщил в управлении Росгвардии Карелии.

Во вторник, 15 февраля, сотрудники районных отделов вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Республике Карелия дважды выезжали на срабатывание тревожных кнопок в сетевых магазинах.

В Олонце прибывшие на место вызова росгвардейцы, со слов директора торгового заведения, выяснили, что несовершеннолетний олончанин спрятал в школьный рюкзак бутылку крепкого спиртного и попытался незаметно миновать кассу.

В Сегеже группа задержания также пресекла попытку хищения алкоголя. Там был задержан 34-летний местный житель.

Общая сумма ущерба от действий злоумышленников составила около 1 тысячи рублей. Нарушителей доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.