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Школьникам Карелии предлагают нарисовать на Новый год "Елку Победы"

Новости. Общество
10:25, 19 Октября 2020
фото: © Музей Победы/victorymuseum.ru
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Стать авторами коллекционных новогодних открыток могут участники всероссийского детского конкурса "Нарисуй "Елку Победы", сообщается на сайте правительства Карелии.

Творческое состязание запустили 15 октября Музей Победы, Почта России и Благотворительный фонд Оксаны Федоровой "Спешите делать добро!".

Школьникам от 7 до 17 лет предложили пофантазировать на тему подготовки к встрече победного 1945 года. Участники могут нарисовать, как украшали елку их сверстники, как делали елочные игрушки своими руками и что дарили на Новый год.

Изображения должны соответствовать времени и передавать атмосферу подготовки к празднику. Рисунки могут быть созданы на основе рассказов прабабушек и прадедушек или по фотографиям из семейных архивов. В случае, если в основу открытки легла семейная история, конкурсант может приложить к рисунку рассказ об изображенном событии.

Организаторы будут принимать работы с 15 октября по 25 ноября. Рисунки могут быть выполнены в любой технике.

Работы будут оцениваться в трех возрастных номинациях: от 7 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 17 лет. В каждой категории компетентное жюри выберет трех победителей. Имена лауреатов конкурса объявят 7 декабря 2020 года. О дате церемонии награждения будет сообщено дополнительно.
Рисунки 9 победителей будут использованы для создания коллекционной серии новогодних открыток.

Более подробная информация о конкурсе размещена на сайте Музея Победы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
протестанутый
2020-10-19 12:04:27
Всем либерастам посадочный талон на баржу до Польши.
Zim
2020-10-19 11:44:00
А это нормально, что в интернете полно преложений с фото - «Тортик Победы»? Это что же, можно теперь можно запросто сожрать «вечный огонь», «знамя Победы», откусить голову «защитнику отечества«? А в 1945 такое было возможно?
Изя
2020-10-19 11:37:41
" но если туп как дерево , родишься баобабом...." В.Высоцкий .
А школьники у нас молодцы , в отличии......
Ded
2020-10-19 11:29:26
Событие, которое для людей было действительно святым, за последние двадцать лет превратили в пошлейшее шоу.
Zim
2020-10-19 11:23:32
А не дойдем ли мы так до ситуации, когда мебельная фабрика объявит конкурс «Табуретка Победы»?
petronik
2020-10-19 11:21:52
Вообще-то, это уже называется "победобесие".
однозначно
2020-10-19 11:15:33
Щас у либерастни истерика случится
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