Школьникам Петрозаводска рассказали, как уберечь «легкие» планеты от опасной стихии

Огнеборцы авиалесоохраны Карелии встретились с четвероклассниками петрозаводской школы № 7.

Как сообщили в паблике Авиалесоохраны Карелии, специалисты встретились с учениками 4 класса школы № 7 Петрозаводска и рассказали о том, как возникают лесные пожары, как можно их предотвратить, а также о смелых людях которые работают в Карельском центре авиационной и наземной охраны лесов.

Сотрудники рассказали о технике и показали оборудование, которое применяется при борьбе с огненной стихией.





На прощание ребятам подарили небольшие подарки, которые будут напоминать о том, что нужно беречь зеленые «легкие» планеты от такой опасной и сложно контролируемой стихии, как огонь.