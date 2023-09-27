Школьники и депутаты украсили Древлянку березами

На Березовой аллее появились 24 новых дерева.

Во вторник, 26 сентября, школьники и депутаты горсовета, а также другие петрозаводчане высадили на Березовой аллее 24 березы.



«За последние несколько лет на Березовой аллее выполнен комплекс работ по благоустройству. На общественной территории уложено новое покрытие, установлены современные детские игровые и спортивные комплексы, уличные тренажеры, урны и скамейки. Важным остается вопрос озеленения. С удовольствием принял участие в очередной экологической акции и помог посадить новые деревья, которые украсят микрорайон, будут дарить положительные эмоции отдыхающим здесь горожанам», — сказал депутат Виталий Остапчук.







В рамках акции специалисты управления благоустройства и экологии провели для школьников мастер-класс по высадке и уходу за растениями.









