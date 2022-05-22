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Школьники из Карелии совершили марш-бросок, заслужив малиновые береты (ФОТО)

Новости. Общество
12:01, 23 Мая 2022
фото: © Рогвардия Карелии

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Военно-патриотический сбор для допризывной молодежи прошел в Петрозаводске.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии Карелии, в спортивном центре «Курган» 21 мая состоялся уникальный военно-патриотический сбор «Никто, только Мы» для допризывной молодежи. Мероприятие прошло в Петрозаводске уже 8 раз.

Соревнование организовало территориальное управление Росгвардии, Карельский кадетский корпус имени Александра Невского, а также другие федеральные и региональные органы исполнительной власти, общественные и ветеранские организации.

Участвовали в марш-броске юноши 16-18 лет из Беломорского и Олонецкого районов, Сегежи, студенты педагогического и лесотехнического колледжей, речного училища, кадеты Карельского кадетского корпуса имени Александра Невского и Петрозаводского президентского кадетского училища.

Шестикилометровая дистанция по пересеченной местности была насыщена различными заданиями: участники проходили обстрел, засаду, зону химического заражения, веревочную полоса препятствий, подтягивание, бег с противогазом и многое другое. Школьники и студенты выполняли задания, следуя инструкциям спецназовцев.

Помимо этого, участникам необходимо было выполнять вводные команды, а в конце их ждал тест на меткость — стрельба из пневматической винтовки. Прошедшие марш-бросок получили дипломы, значки и главную награду — малиновые береты.

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