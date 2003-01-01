Школьники из Карелии участвуют в первом Юношеском фестивале стран БРИКС

В Казани стартовал первый Юношеский фестиваль стран БРИКС, в котором принимают участие школьники из Карелии.

Ученик 11 класса Державинского лицея Семён Дмитриев и одиннадцатиклассник из лицея № 1 Евгений Еременко вошли в российскую делегацию на международном мероприятии. Ребята уже прибыли в Казань в сопровождении учителя Державинского лицея Вячеслава Савинова. Об этом сообщила Инна Колыхматова.

Оба школьника — победители муниципальных этапов Всероссийской олимпиады по математике и информатике. Ребят сопровождает учитель Державинского лицея Вячеслав Савинов. Фестиваль собрал 150 молодых участников из 13 стран мира. Российскую делегацию представляют юноши и девушки из Москвы, Екатеринбурга, Донецка, Краснодара и Петрозаводска.

В течение недели ребят ждет насыщенная программа: мастер-классы, международный песенный конкурс «БРИКСовидение», олимпиада по математике и информатике, спортивные мероприятия и экскурсии по Казани.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится сегодня. Фестиваль продлится до 28 сентября и завершится большим гала-концертом с участием делегатов и творческих коллективов города.